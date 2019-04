L'intervento, che ridisegna la posizione di ciascun contribuente, si collega al piano finanziario dei costi dei servizi di igiene ambientale, che ha previsto una revisione complessiva della spesa, sia per l'applicazione di penali in presenza di numerosi disservizi che per la mancata certificazione di spese a seguito di verifiche.in osservanza a quanto disposto dalle rispettive Leggi di Bilancio – dichiara soddisfatto il sindaco di Mascalucia Enzo Magra - aver potuto attuare la riduzione del tributo Tari che riporta i livelli impositivi a quelli dell'anno 2017, sta di certo a rappresentare un motivo di soddisfazione per questa amministrazione comunale”.“Si tratta di un evidente ed importante segnale nei confronti dell'intera cittadinanza – spiega l'assessore Cardì – considerando anche il particolare momento di crisi che attraversa la Società Mosema. Visti i disservi subiti nella raccolta dei rifiuti, abbiamo deciso di allegerire i contribuenti, affinchè questo possa essere un segnale di vicinanza alla cittadinanza tutta”.