La Corte d'Assise d'Appello, presieduta da Elisabetta Messina, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva inflitto il carcere a vita nei confronti di Giuseppe 'Piddu' Madonia, capo della famiglia di Caltanissetta e cugino della vittima, Enzo Santapaola, figlio dello scomparso Salvatore, Maurizio Zuccaro, santapaoliano di ferro, e Benedetto Cocimano, altro boss della famiglia catanese di Cosa nostra. La lettura della sentenza è di pochi minuti fa: la Corte ha dunque accolto le richieste delle pg Sabrina Gambino e Mariella Ledda. Il collegio di difesa, composto dagli avvocati Francesco Antille, Giuseppe Rapisarda, Salvo Centorbi e Francesco Strano Tagliareni, ha già annunciato ricorso per Cassazione. "Faremo un ricorso analitico", ha commentato a caldo Antille. Le motivazioni saranno depositate entro il termine di 45 giorni.All'epoca il pentito abitava infatti a pochi passi dall'appartamento dove Ilardo viveva con la famiglia. In verità Sturiale già nel 2001 aveva raccontato quanto accaduto quella notte del 1996 alla Dia. Quella volta però nel ruolo di confidente. Da quelle dichiarazioni è iniziata una lunga e delicata attività di analisi storica e anche di nuovi sopralluoghi da parte della Squadra Mobile che hanno portato nuovi elementi per poter finalmente dare nomi e cognomi ai responsabili di quell'omicidio. Rimasto per 20 anni senza colpevoli. Anche presunti. Dall'esame di decine e decine di pentiti e testimoni si sono fotografati gli assetti di Cosa nostra negli anni 90 e il ruolo di Gino Ilardo, confidente del colonnello Michele Riccio, in alcuni importanti arresti avvenuti prima del 1996. Secondo la ricostruzione accusatoria Ilardo, che aveva già espresso anche se informalmente l'intenzione di entrare nel programma di collaborazione, sarebbe stato ucciso perché qualcuno avrebbe saputo della sua attività di infiltrato. E per questo sarebbe stato ammazzato. Giuseppe 'Piddu' Madonia ed Enzo Santapaola avrebbero ordinato l'assassinio. Maurizio Zuccaro lo avrebbe organizzato. Mentre Benedetto Cocimano avrebbe fatto parte del gruppo di fuoco. Gli altri killer sono stati ammazzati nella guerra di mafia degli anni '90. Ai sopralluoghi in via Quintino Sella avrebbe partecipato anche Santo La Causa, oggi collaboratore di giustizia e già condannato in abbreviato per questo delitto.