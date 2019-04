. Passata la sbornia dell’annuncio della chiusura del centro di accoglienza, che tanto ha fatto discutere in questi anni, restano numerosi nodi da dirimere. Una di queste riguarda lo sviluppo economico di un intero territorio. “In questi anni il Centro è stato un freno per lo sviluppo turistico, una presenza ingombrante a livello d’immagine e ha avuto anche ripercussioni sull’economia tradizionale danneggiata dalla sua presenza”, spiega il sindaco Giuseppe Mistretta. Il riferimento è al “depotenziamento del prezzo degli immobili, alle case rurali saccheggiate” e ai disagi vissuti dagli agricoltori.. “Oggi il centro chiude e ciò significa che si perdono ulteriori posti di lavoro”, dice Mistretta riferendosi anche ai lavoratori dell’indotto. ”Così viene a mancare il rispetto del patto stipulato tra lo Stato e il territorio che prevedeva non solo misure di sicurezza, ma stabiliva misure compensative per sostenere l’economia locale danneggiata”, aggiunge il sindaco. “Se oggi vengono a mancare i posti di lavoro la situazione si aggrava ulteriormente, per questo ho chiesto al governo nazionale di intervenire”, aggiunge.“Un alleggerimento fiscale che ci consentirebbe di fare ripartire l’economia per sopperire anche i disoccupati del Cara, dare dignità a un territorio e oltre al danno evitare la beffa”, ammonisce il primo cittadino che si interroga anche sul futuro della struttura da riconvertire e ha già incassato la disponibilità del presidente della Super Camera, Piero Agen, a partecipare a un tavolo istituzionale per dare linfa allo sviluppo del tessuto economico del territorio.. Uil, Uiltucs e Uiltem hanno incassato la massima disponibilità da parte della Prefettura di Catania sulla priorità di ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori e sul pagamento delle spettanze arretrate. I sindacalisti hanno ribadito la richiesta “di ammortizzatori in deroga per i lavoratori” e chiesto certezze sull’ipotesi di apertura di un nuovo centro di accoglienza in Sicilia orientale. E non solo. E’ stata avanzata la proposta di un confronto ai vertici della società Pizzarotti, proprietaria del Residence degli Aranci dove sorge il centro, per individuare soluzioni di riconversione produttiva dell’area. La vertenza arriverà presto sul tavolo del Mise.