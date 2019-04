Dal 3 al 6 aprile i 177 ciclisti (suddivisi in 18 squadre) partecipanti correranno le 4 tappe previste della rinnovata 24° edizione del giro ciclistico isolano.

Da Catania a Milazzo per 165 Km, da Capo d’Orlando a Palermo per 265 Km, da Caltanissetta a Ragusa per 188 Km e infine da Giardini Naxos a Nicolosi sull’Etna per 119 Km.

Il via, da una coloratissima e affollata piazza Duomo, è stato dato dall’assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Sandro Pappalardo e dall’assessore comunale allo sport Sergio Parisi.

“Con grande orgoglio riportiamo, dopo 42 anni, una delle gare più belle che la nostra regione aveva, il Giro di Sicilia – dichiara l’assessore Pappalardo – 12 tappe, previste, in tre anni.

Una grande occasione per far conoscere il nostro territorio grazie alle immagini dei ciclisti nei luoghi più belli della nostra terra”.

concluderà sull’Etna dove, secondo gli esperti, verrà fuori il nome del vincitore.

Oggi la prima tappa di 165 chilometri con un gran premio della montagna a 400 metri d’altezza sul Colle di San Rizzo e che si concluderà a Milazzo.

Domani è prevista la tappa più lunga del Giro di Sicilia, 236 chilometri, che partirà da Capo D’Orlando verso Cefalù, altro Gran Premio della Montagna a 1077 metri d’altezza sul livello del mare nelle Madonie, per arrivare a Palermo.

Infine, sarà la volta della quarta tappa del Giro di Sicilia che prenderà il via da Giardini Naxos e percorrerà la Valle dell’Alcantara giungerà a Castiglione di Sicilia proseguendo per Randazzo con il primo Gran Premio della Montagna posto ai 1000 metri di Maletto.

L’arrivo si troverà ai 1931 metri sull’Etna quando i ciclisti arriveranno a Nicolosi, dopo 104 chilometri, inizierà la scalata verso “a Muntagna”.

Sicilia.Una corsa ciclistica disegnata per passisti, velocisti e scalatori che si