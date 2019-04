Questo il risultato dell’incontro, avvenuto stamattina nell’aula giunta del municipio, tra lavoratrici, genitori, rappresentanti sindacali, l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo e il vicesindaco Roberto Bonaccorsi. “I servizi sociali, causa il dissesto economico del Comune, sono i primi a risentirne le conseguenze – dichiara l’assessore Giuseppe Lombardo – tuttavia, per quanto riguarda l’assistenza ai disabili nelle scuole, c’è la massima attenzione da parte di questa amministrazione, con priorità assoluta. Daremo continuità al servizio, fino alla fine dell’anno scolastico, sia per gli assistenti igienico-personali sia per gli assistenti di autonomia e comunicazione”.Il contratto di alcune cooperative scadeva a febbraio e non era stato rinnovato. All’incontro, in Municipio, ha partecipato Antonio Santonocito dello Snalv Confsal. “Il servizio di assistenza torna giovedì prossimo, domani le scuole sono chiuse per la partenza della gara ciclistica del Giro di Sicilia – dice alle lavoratrici in piazza Università Santonocito – e si continua fino alla fine dell’anno scolastico in corso”.I servizi scolastici per i bimbi con disabilità hanno un priorità assoluta, anche legislativa. L’assistenza igienico-personale e quella dell’autonomia e comunicazione è obbligatoria nelle scuole, in Sicilia, sono i Comuni che devono garantirla in sostituzione dell’ente scolastico con la legge della Regione Sicilia del 5 novembre 2004 articolo 22. Ricordiamo che questa norma è da considerarsi del tutto provvisoria. La circolare n°3 del 7 marzo 2005 dell’Assessorato della Regione Sicilia alla Famiglia ribadisce che la fornitura di questi servizi venga erogata dai comuni se l’ente scuola non abbia ancora formato il proprio personale scolastico.