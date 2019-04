vita hanno fatto un esempio. Si popola di nuove piante il “Giardino delle Giuste e dei Giusti”, con nuove alberi dedicati a chi si è distinto nel mondo per avere perseguito il bene comune, inseguito la libertà e combattuto ogni forma di oppressione.si terrà la manifestazione conclusiva de “Il Giardino delle Giuste e dei Giusti”, l’evento organizzato dalla Fnism - Catania e Toponomastica femminile per celebrare la memoria di personalità esemplari che hanno vissuto per la giustizia, la fratellanza, l’uguaglianza e la libertà, pietre miliari del vivere civile.e presidente dela Fnism-Catania, è giunto quest’anno alla quarta edizione ed è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Vedrà la partecipazione di Liliana Parisi della Sicilgrassi, azienda che realizza un’ illuminata idea imprenditoriale a tutela dell’ambiente, del Corpo forestale dello Stato, che anche quest’anno ha donato piante e alberelli da piantare nei giardini delle scuole, di esponenti delle forze dell’ordine, dell’UDI, della Fildis, della Fondazione Fava e delle Siciliane. Oltre ai rappresentanti delle Istituzioni e delle numerose scuole che hanno aderito, da Catania fino a Stoccolma. .di disegni animati “Il segreto di Emma”,, ispirato al progetto e realizzato da Pussia Siciliano, in collaborazione con Sonia Giardina, prodotto nell’ambito del percorso “Scuola aperta alle Pari opportunità” presso il “Vaccarini”.