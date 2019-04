E' quello che ha caratterizzato l'udienza del processo 'black job' che si celebra davanti la Terza sezione penale del Tribunale di Catania per presunti casi di corruzione a carico di due dipendenti dell'Ispettorato provinciale del lavoro etneo. Sono il direttore Domenico Tito Amich e la responsabile legale Rosa Maria Trovato, rinviati a giudizio il 20 ottobre 2018 dal Gup Giancarlo Cascino, assieme ad altre otto persone, compreso l'ex deputato regionale Marco Forzese. Nel procedimento la Regione si è costituita parte civile con l'assessorato al Lavoro. Gli altri imputati sono il direttore sanitario dell'Asp di Catania Franco Luca, Ignazio Maugeri, rappresentante legale dell'Enaip, Giovanni Patti, Anna Maria Catanzaro e Giovanni Franceschino. Ha scelto il rito abbreviato Orazio Emmanuele, rappresentante legale di alcuni stabilimenti balneari a Giarre. Al centro dell'inchiesta la scomparsa di fascicoli, l'annullamento richieste di sanzioni o le rateizzazioni al minimo concesse, sostiene la Procura di Catania, in cambio non di soldi, ma di favori: voti dagli imprenditori aiutati, e un soccorso politico alla Regione per ottenere promozioni o assunzioni in strutture pubbliche. Uno dei metodi era, per esempio, fare sparire i fascicoli, come svelano le telecamere nascoste dalle Fiamme gialle che inquadrano Forzese mentre è con Salvatore Calderaro, gestore di una tabaccheria: prelevano l'incartamento dall'Ispettorato e l'esercente lo nasconde sotto il giubbotto. Il fascicolo è stato trovato poi dalle Fiamme Gialle a casa dell'imprenditore. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 18 giugno con la testimonianza di un teste dell'Accusa. (ANSA).