A donare è stata una donna che era ricoverata in Rianimazione emorragia cerebrale spontanea dal 27 marzo scorso. Ieri ne è stata constatata la morte cerebrale. Dopo che i familiari hanno dato il consenso alla donazione sono stati prelevati: il fegato, andato a Milano per essere trapiantato su una ragazza con epatite fulminante; i reni prelevati da un'équipe dell'Ismett di Palermo; e le cornee, prelevate dagli oculisti dell'azienda ospedaliera Cannizzaro e destinate nell'apposita Banca di Palermo. "Il gesto di generosità e altruismo di questa famiglia - afferma il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, Salvatore Giuffrida - merita l'apprezzamento di tutti ed è motivo di sensibilizzazione al consenso alla donazione degli organi, che recentemente, anche in Sicilia, ha registrato vistoso un calo. Un ringraziamento va a tutto il personale, che si adopera con instancabile dedizione". (ANSA).