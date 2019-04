Nella prossima udienza, fissata per l'11 aprile, sarà dunque sentito come testimone il pluripregiudicato di Calatabiano Carmelo Porto. Il 62enne, ritenuto ai vertici del clan Cintorino, durante un colloquio informale con il brigadiere dei carabinieri della Compagnia di Giarre Massimo Caputo, avrebbe rivelato che nell'abitazione della vittima, negli attimi precedenti all'omicidio, non ci sarebbe stato solo Paolo Cartelli. Un'informazione contenuta in una relazione di servizio trasmessa poi alla Procura di Catania. Rigettata dalla Corte, invece, la richiesta di esame dello stesso brigadiere Massimo Caputo e del tenente Stefano Russo, all'epoca dei fatti comandante dell'Aliquota Operativa dei carabinieri della Compagnia di Giarre, non ritenuti necessari. Rigettata anche la richiesta di una nuova perizia sui pantaloni indossati dall'imputato durante l'omicidio. Sarà acquisita invece la documentazione fotografica relativa al sequestro degli indumenti di Cartelli. La difesa aveva chiesto anche l'esibizione in aula dei pantaloni, a cui si è opposto il procuratore generale Antonio Nicastro ritenendo sufficiente il fascicolo fotografico. La Corte si è riservata la decisione su quest'ultima richiesta.Sono 16 gli anni di condanna inflitti dalla Corte di Assise di Catania a Paolo Cartelli, accusato di aver sgozzato per un debito di 10 euro la 74enne Maria Ruccella, nota a Calatabiano come signorina Amalia. L'accusa aveva chiesto una condanna a 21 anni. Ma la Corte esclude le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi, ritenendo inoltre prevalenti le attenuanti generiche rispetto all'aggravante della minorata difesa. Sia la Procura di Catania che il legale Lucia Spicuzza presentano ricorso. Secondo la difesa non sarebbe stato Paolo Cartelli a colpire a morte l'anziana vittima, pur essendo presente sui luoghi. Ma per l'accusa le tracce rinvenute nell'abitazione della 74enne, in primis l'arma del delitto, il collo della bottiglia di vetro usata per recidere la gola della donna, non lascerebbero dubbi sulle responsabilità del 41enne.