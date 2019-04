E così avevano deciso di eliminare Salvatore Leanza, uomo del clan Allerruzzo (legato a Cosa nostra), che dopo la scarcerazione aveva composto un gruppo di uomini fidati per iniziare una vera e propria conquista militare di Paternò. E così è stato fatto fuori. Poi a finire nel mirino dei Rapisarda è finito Antonino Giamblanco che però ha capito tutto ed è riuscito a sfuggire agli spari. I carabinieri trovarono solo l’auto crivellata di pallottole abbandonata sulla strada che conduce alla discarica Oikos di Motta Sant’Anastasia. Nel 2015 sono arrivati gli arresti dell’operazione En Plein. La Dda di Catania ha posto un freno alla scia di sangue. Da quell’inchiesta sono partiti tre tronconi del processo: uno davanti al Gup, uno davanti alla Corte d’Assise per l’accusa di omicidio e uno davanti al Tribunale di Catania. La sentenza, di quest’ultimo filone, è arrivata sabato mattina.Salvatore Rapisarda e il figlio Vincenzo, accusati entrambi oltre che di associazione mafiosa anche del tentato omicidio di Antonino Giamblanco, sono stati condannati rispettivamente a 23 anni e 17 anni di reclusione. Ad inchiodare i due vertici della cosca alleata ai Laudani di Catania oltre alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, anche un video che ha immortalato un colloquio in carcere dove - secondo le ricostruzioni accusatorie - Turi Rapisarda avrebbe dato l’ordine al figlio di organizzare l’agguato nei confronti di Giamblanco. Diciotto anni invece gli anni inferti dal Tribunale a Vincenzo Morabito, mentre sono 10 gli anni di pena per Alessandro Giuseppe Farina. Condanna severa per Giuseppe Parenti: 22 anni. La pena è cumulativa: 11 anni per l’affiliazione al clan Alleruzzo-Assinnata e 11 anni per l’appartenenza alla cosca referente dei Laudani. I “cambia-casacca” esistono anche nella mafia.