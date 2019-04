La Polizia di Stato ha arrestato il cittadino ghanese Abdullah Mohammed Asamu (classe ’91) per possesso e fabbricazione di documenti identità nonché falsità titolo di viaggio. Lo sorso 30 marzo intorno alle ore 20.10 circa, durante un’attività di verifica documentale eseguita dal personale della squadra di Polizia di Frontiera Aerea in servizio presso l’aeroporto di Catania, nei confronti dei passeggeri di un volo diretto a Malta, l’uomo ha esibito al personale addetto al controllo, un documento di viaggio per stranieri contraffatto.gli uomini della Polizia di Frontiera, esperti in falso documentale, sono riusciti, grazie anche al supporto degli strumenti elettronici in dotazione, a confermare che il documento esibito dallo straniero era totalmente falso. L’uomo è stato arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica in turno, l’arrestato veniva rimesso in libertà con decreto motivato.