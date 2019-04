alle ore 18:50 circa, il personale dipendente delle volanti procedeva al controllo di alcuni giovani in via Ferlito all’altezza del civico 40 rinvenendo per terra due dosi di marijuana. U

no dei giovani ha consegnato spontaneamente agli operatori un involucro contenente 30 dosi di sostanza di marijuana per un peso complessivo di 10 grammi. Gli operatori hanno perquisito la sua abitazione e scovato 90 grammi di "erba" e materiale idoneo al confezionamento.

Lo stesso ha raccontato che a casa di una sua amica si trovava altra sostanza stupefacente ed effettivamente venivano rinvenuti altri 10 grammi di marijuana.

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16:40 circa, il personale appartenente alla Squadra Cinofili, durante una sessione addestrativa dei cani antiesplosivo, ha invece scovato in via Capo Passero, all’altezza del civico 55, una pistola Beretta calibro 6,35 con matricola abrasa e con relativo caricatore e munizionamento, occultata all’interno di una busta in plastica.

il pregiudicato catanese Francesco Tripolone (classe 1959) per resistenza a P.U. e tentato furto aggravato. I fatti si sono svolti

in viale Vittorio Veneto angolo Corso Italia in ausilio a personale AMT, in quanto il conducente dell’autobus di linea aveva bloccato le porte al fine di impedire che un soggetto si allontanasse.

Giunti sul posto, gli operatori accertavano che poco prima l'uomo aveva tentato di asportare del denaro ad una passeggera assopita su un sedile.

alla vista degli operatori, ha opposto resistenza tant’è che questi, con non poche difficoltà, riuscivano ad ammanettarlo.

Il malfattore è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a P.U..; informato il P.M. di turno, disponeva che il soggetto venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 3 aprile 2019.

Ieri sera è stato arrestato Samuele Salvatore Principato (classe 1998) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagata in stato di libertà in ordine al medesimo reato D.S. (classe 1999). Intornoinformato il P.M. di turno, disponeva che il giovane venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 3 aprile 2019.Sempre nel pomeriggio di ieri gli agenti hanno arrestatoIl reato non si è consumato grazie alla pronta reazione di un’altra passeggera la quale, accortasi di quanto stava accadendo, ha allertato sia la vittima sia l’autista. L'uomo