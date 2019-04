Secondo una prima ricostruzione compiuta dagli agenti della Polstrada di Giardini Naxos, giunti prontamente sul posto, sono tre i veicoli coinvolti nel sinistro, due con conseguenze più gravi. Per motivi non ancora chiari, il conducente di una vettura ha invaso la corsia opposta, quella in direzione Messina – Catania, scontrandosi frontalmente con un'altra automobile. L'impatto, devastante, ha causato il rogo di uno dei mezzi. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco di Letojanni. Nel frattempo due ambulanze hanno trasportato i feriti più gravi al vicino nosocomio. Traffico in tilt lungo il tratto autostradale, poco fa riaperto in direzione di Messina. Resta bloccato, invece, il transito in direzione Catania.