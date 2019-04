. Il gup di Catania Giancarlo Cascino, su richiesta dei pubblici ministeri Barbara Laudani e Alfio Fragalà, ha disposto il loro rinvio a giudizio per concorso in abuso d'ufficio. Alla sbarra anche Angelo Di Menza, responsabile dell'ufficio commerciale di Telecom Italia, ritenuto dall'accusa “istigatore e determinatore della condotta dei pubblici ufficiali”.Per l'accusa i tre imputati avrebbero procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a Telecom Italia, “cui il comune di Giarre versava i corrispettivi pattuiti nei contratti, senza che i servizi e le forniture previste venissero effettivamente erogate ed utilizzate dall'ente locale”. Sodano, Lipari e Di Menza, assistiti rispettivamente dai legali Serena Cantale Aleo, Rita Carmela Carambia e Gaetano Carluzzo, dovranno comparire il prossimo 8 ottobre davanti ai giudici della terza sezione penale del tribunale di Catania. Intanto la giunta comunale di Giarre ha deliberato la costituzione di parte civile dell'ente. Parte offesa nel processo anche l'Ati aggiudicataria provvisoria del project financing che prevedeva l'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale.Sarebbero ben cinque i contratti finiti nel mirino delle Fiamme Gialle ripostesi. Quattro vengono stipulati tra il comune di Giarre e la società Teleleasing Spa, “partner commerciale di Telecom Italia Spa, concedente il finanziamento per la fornitura del servizio erogato da Telecom Italia” ed uno tra l'ente e la Telecom Italia Spa. I contratti vengono formalizzati tra il 2007 ed il 2010. Due vengono firmati in assenza di determina dirigenziale e impegno di spesa. Riguardano la “fornitura del servizio Urp e la gestione della rete informatica del comune di Giarre”, per un costo complessivo di 125mila euro, e la “realizzazione del sito web per servizi anagrafici e urbanistica del comune di Giarre”, per un importo pari a 130mila euro. E' pari quasi a 2milioni di euro, invece, l'affidamento diretto del servizo Umpi, rete elettrica efficiente e di ultima generazione. Anche in questo caso senza bando di gara pubblico. Nel luglio del 2010 la società Teleleasing Spa ottiene anche il servizio di fornitura di 80 quadri elettrici, per un importo di 532mila euro. Per quella fornitura però era stato indetto precedentemente un avviso pubblico di project financing, conclusosi con l'aggiudicazione del servizio all'Ati promossa da Rosario Antonio Fresta. Servizio poi revocato dal dirigente Pina Leonardi, su disposizione dell'allora primo cittadino Teresa Sodano, per mancanza di copertura finanziaria, come attestato dal dirigente di area Letterio Lipari. Stesso iter anche per il servizio di manutenzione del sistema di pubblica illuminazione, revocata all'Ati per essere affidata a Telecom Italia.