Etna Comics dedica a tutte le donne vittime di violenza la sua immagine e “perché i fiumi di sangue versati per la becera follia dei loro assassini siano da monito per una società che possa finalmente smettere di restare impotente a guardare”. Donne che nella nostra terra sono state sempre simbolo di forza e coraggio. Gammazita protagonista di un festival all’insegna di grandissimi ospiti che si alterneranno dal 6 al 9 giugno all’interno dei padiglioni del centro fieristico Le Ciminiere in viale Africa.La narrazione racconta di una fanciulla che pur di non cedere al disonore si butta o viene buttata giù verso un pozzo poco prima del suo matrimonio, corre l’anno 1278 e così narra la leggenda. Tra gelosie e agguati nasce la storia di Gammazita. Leggenda che rivive nel manifesto di Etna Comics disegnata dal tratto di Simone Bianchi, conosciuto per Detective Comics, Wolverine e Green Lantern. Niente è lasciato al caso nel disegno dell’eroina catanese. Le tracce rosse di ferro, ancora oggi visibili sulle pareti del pozzo sono il sangue della giovane donna versato nel suo ultimo grido di libertà. Gammazita lotta contro il pensiero della donna debole e contro la forza bruta di De Saint Victor, un soldato francese frequentatore della corte di Donna Malcada Scaletta.L’artista della Marvel la immagina una supereroina, chioma fluente e forza dirompente. Quest’anno ospiti d’eccezione animeranno i padiglioni del festival del fumetto. Neal Adams sarà l’ospite d’onore e Batman festeggerà i suoi ottant’anni con i suoi fans. Sarà presente anche Keiichiro Toyama il creatore della saga horror Silent Hill. Non ultimo Gary Frank, fumettista britannico, disegnatore di Midnight Nation, Supreme Power, The incredible Hulk e Supergirl.