E' la stima annunciata dal sindaco, Salvo Pogliese, dal presidente del sistema portuale della Sicilia orientale Andrea Annunziata. "Entro pochi giorni - annuncia il primo cittadino - posizioneremo gli info-point, realizzeremo una nuova brochure di Catania in più lingue e un percorso protetto dalla polizia municipale per condurre dal Porto al centro storico. Un passo alla volta stiamo creando le condizioni per fare di Catania una città turistica all'avanguardia, una capitale del Mediterraneo che accolga turisti e visitatori di tutto il mondo". La prima nave da crociera ad attraccare per la nuova stagione 2019 sarà domani mattina Costa Fascinosa con 3.800 passeggeri, mentre l'ultima in calendario è Pacific Princess, il 3 dicembre, per un totale di 114 approdi. Ottobre sarà il mese con il maggior numero di presenze, oltre 50 mila passeggeri.aeroporto', veri assetti strategici del nostro territorio". "I flussi croceristici - spiega - devono essere incentivati dall'arrivo dei turisti a bordo delle compagnie aeree nella nostra città per trascorrere il fine settimana e partire per la crociera nel Mediterraneo dal porto di Catania. Un grande business al quale la nostra economia non può rinunciare". (ANSA).