I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale lo hanno arrestato in flagranza nei pressi della sua abitazione di via Umberto con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.L'uomo, si tratta di un 34enne incensurato parecchio conosciuto tra coloro i quali frequentano i locali della cosiddetta Movida nonché organizzatore di eventi, sabato sera è finito ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida da parte del gip.frequentatori causato dal mix di alcolici e droghe: dopo un lungo servizio di osservazione, i carabinieri sono intervenuto perquisendo contestualmente l’immobile e l’autovettura del 34enne. Alla fine, sono state rinvenute e sequestrare: 14 dosi di cocaina, alcuni grammi di marijuana sfusa e circa 500 euro in contanti.