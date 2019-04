per insaporire il latte facendo di un pasto un momento di gioco. In anticipo sulle disposizione Ue che prevede dal 2021 la messa al bando di stoviglie in plastica monouso insieme a cannucce e cotton fioc, Dolfin Spa - storica azienda dolciaria siciliana, da oltre 100 anni della famiglia Finocchiaro di Giarre - ha deciso di adeguarsi subito alla normativa europea 'plastic free' eliminando le cannucce di plastica da uno dei suoi prodotti di punta. "Sono le prime in assoluto nel mercato italiano - afferma il presidente Santi Finocchiaro - e sono la riposta ambientale. La plastica rappresenta oltre il 70% dei rifiuti galleggianti, compresi 21 milioni di cannucce. Inoltre i bambini dopo averle utilizzate per bere il latte, con un gesto virtuoso, impareranno a smaltirle nell'umido".