. L’orrore va in scena senza preavviso: i sorrisi dei tre si tramutano in ghigni. Le risate lasciano il posto alle lacrime, del tutto ignorate. E ai “no, non voglio” segue la risposta: “Vuoi”. Lo stupro perpetrato ai danni della giovane americana ci impone una riflessione sull’inviolabilità dei corpi delle donne per troppo tempo derubricata a questione di ordine pubblico e non di tipo culturale. Basti pensare che soltanto nel 1996 la violenza sessuale nel nostro paese ha smesso di essere un reato contro “la moralità pubblica e il buon costume” ed è stato riconosciuto finalmente come crimine contro la persona. Ancora nel 1967 una sentenza della Corte di Cassazione stabiliva che “non può raffigurarsi violenza in quella necessaria a vincere la naturale ritrosia femminile” e soltanto nel 1981 è stato abolito il matrimonio riparatore che consentiva di estinguere il reato di violenza carnale sposando la vittima. Non si può far finta di non vedere che ciò che origina e alimenta la violenza è la disparità di potere tra i sessi che dalla famiglia si allarga alla società intera con buona pace di chi parla di una parità raggiunta.Lo dimostrano i commenti agghiaccianti di chi invoca per le parenti dei tre stupratori lo stesso trattamento, di chi, seppure in buona fede, per immedesimarsi nella sofferenza di chi subisce l’abuso deve immaginare la vittima di stupro come la propria madre, sorella o compagna. Una relazione di appartenenza che impedisce ancora oggi alla donna di affermarsi come un soggetto autonomo. O ancora chi vorrebbe relegare le donne in un gineceo 2.0, nasconderle, proteggerle. Insomma, negarle. Abbandoniamo tutti, uomini e donne, la ricerca della causa della violenza in comportamenti imprudenti, provocatori e disinibiti. Non si finirà mai di dire che non bisogna insegnare alle donne a proteggersi dalla violenza, ma insegnare agli uomini a non agirla. Un “no” è un “no”. Sempre. E ovunque: dentro un bar, per strada, sul posto di lavoro e tra le mura domestiche.Nel vuoto culturale ed educativo la sessualità dei giovani si nutre di pornografia che suggerisce invariabilmente immagini di donne sottomesse e dedicate al desiderio maschile e non al proprio. L’immaginario erotico si confonde con la realtà in assenza di strumenti critici e di educazione sentimentale. La reciprocità nelle relazioni, il desiderio non unilaterale, la consensualità sono invece indispensabili per un approccio maturo e libero. La cronaca ci restituisce l’assoluta assenza di empatia di tre ragazzi che davanti alle lacrime e a un chiaro “non voglio” continuano ad abusare di una giovane donna. Si filmano e la invitano a trascorrere un’altra serata insieme: non hanno forse piena coscienza di avere commesso un reato e di avere calpestato la vita di un’altra persona.. Nero su bianco “nelle carte” si certifica il fallimento della famiglia, della scuola, dello Stato. Al di là del caso specifico, bisogna chiedersi quanti sono i giovani maschi costretti dalla società a indossare una maschera che li vuole incapaci a provare emozioni e dediti “per natura” a relazionarsi in modo violento. Saranno sempre troppi.L’educazione sentimentale nelle scuole, operata possibilmente da soggetti pubblici e non privati, consentirebbe allo Stato di non abdicare alla propria funzione: insegnare la reciprocità, sanzionare i comportamenti violenti e stimolare la ricerca autentica del sé e il pieno sviluppo della persona umana senza catene culturali né sociali. Prima ancora della risposta repressiva c’è il terreno della prevenzione da coltivare con cura e senza paura di risultare impopolari. “Per ogni donna stuprata e offesa, siamo tutte parte lesa”, si gridava nelle piazze degli anni 70. Continuiamo a scandire queste parole. Tutti insieme. Uomini e donne.