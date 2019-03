Bertorotta, M5s, tentata concussione La Procura chiede l'assoluzione

Stesse argomentazioni anche per Salvo Leotta, difensore di fiducia di Ornella Bertorotta. Il legale ha evidenziato anche i tentativi della presunta parte offesa di concordare le varie dichiarazioni, come emergerebbe dalle intercettazioni. Assoluzione perché il fatto non sussiste la richiesta conclusiva. Ha invece chiesto una sentenza di responsabilità penale per l'imputata l'avvocato di parte civile Nino Lattuca, che assiste Giovanni Pellizzeri. Il 9 aprile, dopo la repliche, il gup pronuncerà la sentenza.

Questa la premessa alla richiesta di assoluzione, secondo quanto risulta a LiveSicilia, perché il fatto non sussiste, formulata davanti al gup di Catania Luigi Barone dal pubblico ministero Fabio Regolo per Ornella Bertorotta, già senatrice del Movimento 5 Stelle, accusata di tentata concussione. Nel 2018 la senatrice, dopo le contestazioni della Procura etnea, aveva ritirato la propria candidatura al Senato della Repubblica.per ottenere un posto di lavoro in favore di una militante 5 stelle, abusando così del proprio ruolo di pubblico ufficiale. Dopo il rifiuto opposto da Pellizzeri, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata organizzata l’attività ispettiva parlamentare. E' lo stesso Pellizzeri, già sottoposto ad indagini, a denunciare quelle pressioni, dando il via all'inchiesta. Ma secondo il pubblico ministero, sulla base degli atti presenti nel fascicolo, come prevede la formula del rito abbreviato, nulla dimostrerebbe le responsabilità dell'imputata.Nelle dichiarazioni rilasciate dall'uomo, infatti, vi sarebbero una serie di contraddizioni sia verbali che logiche. Anche la lettera inviata alla senatrice per inchiodarla alle proprie responsabilità non risulterebbe credibile.