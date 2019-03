davanti al prefetto, sindaco, assessore al Welfarei, oltre al direttore, P. O, al presidente della cooperativa Glicine e ai sindacati. In quell'occasione, per scongiurare il blocco delle attività, era stato assicurato l'immediato pagamento di due mensilità arretrate, poi saldate, e che le altre spettanze sarebbero state pagate entro il 20 del mese successivo. Oggi, 31 marzo, nessuno stipendio è stato accreditato.di febbraio - tuonano le operatrici. La cooperativa non può fare alcunché e da, parte dell'amministrazione comunale, non solo non è stato mantenuto ciò che è stato messo a verbale, ma ci sentiamo nuovamente dire "avete preso ora due stipendi".i al personale ausiliario degli asili nido, grazie ad un'anticipazione di tesoreria per i debiti commerciali da un bando aggiudicato all'assessorato Servizi Sociali. "A tutt'oggi si evince poca chiarezza nei comportamenti dell'amministrazione comunale - affermano ancora - che evidentemente non ha realmente compreso le difficoltà economiche delle lavoratrici, le quali a gran voce chiedono di percepire in tempi brevissimi quanto gli spetta. Non ci sono giustificazioni a questo ulteriore ritardo nei pagamenti, visto che le somme ci sono, pertanto restano in attesa di una risposta urgente da parte del Sindaco, che come dice lui, per questa vertenza, ci ha messo la faccia. E hanno rispettato l'accordo davanti al prefetto, riprendendo il servizio il 16 febbraio".cercando nei mesi passati di sbloccare lo stallo da pagamenti in ritardo. La crisi di liquidità, però, sembra però inficiare ogni sforzo, data l'impossibilità di garantire i pagamenti. Con il risultato che, già da domani, alcuni servizi essenziali per i bambini, in particolare per i disabili, e le famiglie potrebbero essere interrotti.