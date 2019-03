Violenza sulle donne: Catania ha detto no

Una mobilitazione trasversale, innescata da tre realtà che in maniera differente animano il tessuto cittadino: la Comunità di Sant’Egidio, la moschea della Misericordia, la redazione di Paesi Etnei Oggi. Ma anche dell’impegno di un tavolo di lavoro al femminile a rappresentanza di diverse realtà politiche: Sonia Messina e Maria Grazia Leone (Pd), Laura Iraci (FdI), Agata Monsanto (M5s) e Sonia Grasso (Lega). Segnale questo che sulla difesa della dignità della donna, della sua integrità fisica, ci siamo poco da balbettare. La partecipazione di oltre quaranta sigle associative, molte delle quali attive contro la violenza di genere, e delle istituzioni comunali del territorio etneo – con i sindaci che reggevano lo striscione con il motto della serata "Neanche con un fiore" – ha fatto il resto.– ha detto il giornalista Fernando Massimo Adonia aprendo la manifestazione – E’ stata colpita da tre personaggi che non sono uomini. Il dibattito sulle nuove pene per questi crimini non riguarda la città, ma la politica che ne discuterà nelle sedi competenti. Noi siamo qui per solidarizzare con la nostra sorella, convinti che la donna non si tocchi neanche con un fiore e che serva riproporre un tema educativo. Il senso di questa riunione è quello di dialogare in amicizia, fuori da qualunque schema, da qualunque ragione politica e di parte”. Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio ha ribadito la solidarietà alla vittima, la condanna assoluta del gesto, ma anche la necessità di superare il sentimento di vendetta: “Nella condanna – ha dichiarato – non vogliamo restituire ai colpevoli una punizione altrettanto efferata. Noi vogliamo ritrovarci insieme per condannare l’episodio di violenza, ma anche per restare umani. Perché come diceva Ghandi, occhio per occhio rende il mondo cieco”. È stato preceduto da un lungo applauso l’intervento dell’imam Abdelhafid Keith che portato all’attenzione della piazza l’indignazione della comunità islamica cittadina: “Stop alla violenza, stop alla violenza sulle donne. Oggi stiamo dando un modello di civiltà unita nella diversità”., hanno portato i saluti l’assessore alla Cultura del Comune di Catania Barbara Mirabella e il presidente del consiglio comunale di Acireale, Sonia Abbotto. Per il mondo delle associazioni, hanno parlato Anna Di Salvo, storica femminista de La Ragna Tela, e Loredana Mazza, presidente del Centro Galatea. In ultimo, hanno portato la loro testimonianza Vera Squatrito e Giovanna Zizzo, madri rispettivamente di Giordana Distefano e della piccola Laura Russo, che hanno perso la vita per la ferocia di due uomini.