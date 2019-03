" Vi è stata - dichiara Di Salvo una preoccupante accelerazione da parte degli organi componenti del consiglio di amministrazione dell’aereoporto di Catania riguardante la privatizzazione dello stesso Aereoporto".– aggiunge – che la scelta di privatizzare uno dei patrimoni pubblici più produttivi del nostro territorio ci desta diverse perplessità e ci preoccupa tantissimo con quanta facilità i componenti del consiglio di amministrazione si sono espressi sulla privatizzazione del 70% delle quote pubbliche. Basta pensare al crollo del ponte Morandi e alle sue vittime per riflettere che la privatizzazione rischia di essere un business per miliardarie società, probabilmente Arabi, Cinesi, Russi, ecc, ci preoccupa che questo patrimonio che oggi rappresenta una delle risorse economiche, turistiche, e occupazionali più importantei del nostro territorio possa con la privatizzazione mettere a rischio anche gli attuali livelli occupazionali, che sono la vera forza lavoro che hanno permesso al nostro aereoporto di fare la scalata ai primi posti in classifica tra gli aereoporti d’Italia"."il sindaco Pogliese nell’esprimersi favorevole alla privatizzazione ha omesso un grave passaggio che andava fatto con l’organo deputato della città, il Consiglio Comunale, visto che la delibera di cessione delle aeree e acquisizione delle quote in società fu votata dal precedente Consiglio Comunale". "Abbiamo inoltrato la nostra mozione - dichiara Giusti ai Consiglieri di Municipalità di #insiemesipuò per condividere ed essere unica voce su questo delicato tema della privatizzazione".