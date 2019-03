Cmc. Comitato creditori: "Bene l'acconto ma ora occorre il saldo"

Il Comitato auspica "un rapido percorso che, grazie all'impegno di tutte le competenze riunite al tavolo, porti il governo nazionale ad individuare una soluzione legislativa, gia' nel decreto Sblocca-cantieri, che autorizzi la Regione, nel pieno rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo, mediante questo strumento ad hoc, ad erogarci in conto anticipazione e risarcimento la restante somma, gia' individuata dalla stessa Regione, per coprire i crediti pregressi". "Questa - ribadisce il Comitato - e' l'unica via che puo' portare alla conclusione dei lavori nel piu' breve tempo possibile, alleviando non solo le imprese, ma anche le comunita' locali e i sindaci che sono molto pressati dai cittadini disagiati. Occorre consegnare alla Sicilia queste opere fondamentali per lo sviluppo dell'Isola e restituire al mercato queste oltre 100 imprese siciliane strozzate dai debiti e i loro 2.500 dipendenti. E' - conclude la nota del Comitato - una priorita' nazionale evitare le conseguenze di una crisi che colpirebbe l'intera Sicilia". (ANSA).