Lo dichiarano i segretari generali provinciali Giacomo Rota (Cgil), Maurizio Attanasio (Cisl), Enza Meli (Uil) e Giovanni Musumeci (Ugl) dopo la notizia del blocco dell’assistenza da lunedì prossimo, appreso direttamente dalle parole dell’assessore Giuseppe Lombardo. "

Comprendiamo le difficoltà legate al dissesto del Comune di Catania – scrivono in una nota – ma la decisione ci sorprende perché arriva senza alcun preavviso. L’accordo raggiunto con l’amministrazione comunale era di arrivare fino al mese di giugno senza ulteriori complicazioni. Ora, invece, arriva il blocco proprio nel momento dell’apertura dei tavoli tematici sul piano di zona 2017-2020, per la destinazione delle risorse regionali per l’assistenza nel distretto socio sanitario".

Ecco perché – concludono Rota, Attanasio, Meli e Musumeci – è necessario aprire immediatamente un confronto chiarificatore con il sindaco Pogliese, per comprendere quali sono le cause alla base della grave decisione e trovare una soluzione e le risorse per garantire l’assistenza almeno fino alla fine dell’anno scolastico, per una fascia sociale debole alla quale non si può ledere il diritto allo studio".

