La partitura poggiata sul divanetto del suo camerino e parte le registrazione. Le mani da direttore sempre in evoluzione mentre risponde alle domande. E ci racconta il suo viaggio a ritmo di musica, iniziato da una batteria di pentole.È assolutamente un ritorno a casa per tanti motivi. Qui è nata la mia voglia di dirigere, proprio in questo teatro. Qui è nata, ha preso forma e si è concretizzata attraverso la presenza dei maestri Donato Renzetti e Stefano Ranzani che io venivo a spiare di nascosto e con i quali ho iniziato un bellissimo rapporto di crescita che mi ha permesso poi di frequentare l’accademia pescarese con il maestro Renzetti. È un ritorno a casa perché questo è un teatro pieno di odori, di profumi, di ricordi, di sensazioni molto simili a quelle che si provano quando si è adulti e si ricorda qualcosa della propria infanzia. Dirigere una partitura così complessa come Romeo e Giulietta è sicuramente un qualcosa in più. Però devo dire che oltre all’emozione c’è tanta serenità.Durante le prove è sempre lavoro a prescindere dal teatro e dal contenitore in cui ti trovi. È sempre un lavoro che fai con l’orchestra. È un lavoro di artigianato e di manualità. E poi, inevitabilmente arriva la botta prima di entrare in buca. La storia della “prima”. C’è quell’attimo, quell’ondata di sensazioni che passano non appena si sale sul palco. Almeno per me funziona così. Io sto sempre male, malissimo prima di entrare in buca.Faccio un passo, entro e finisce tutto.Assolutamente. Ci sono delle differenze molto profonde nel balletto, molto più dell’opera. Perché l’opera utilizza un linguaggio comune che è il testo comprensibile in diverse lingue, utilizza la lingua, il parlato; il balletto invece utilizza il corpo. La storia si desume da quello che vedi e ciò che tu vedi è quello che senti. Per cui il lavoro del coreografo e del corpo di ballo deve essere assolutamente plasmato su quello dell’orchestra. E il lavoro dell’orchestra deve essere basato sulle necessità del corpo di ballo. Io non credo che esista una forma di espressione musicale più alta del balletto. Lo stesso direttore di orchestra utilizza il corpo per esprimersi.Giarre, Pescara e poi Roma. Roma è una città che mi ha dato tutto. Nel senso che poco dopo essere arrivata ho iniziato ad essere al centro dell’attività, fino all’anno passato come direttore principale dell’orchestra del conservatorio al teatro Eliseo. Questo mi ha dato la possibilità di poter fare uno step in su e quindi poi c’è stato il Portogallo, c’è stata la Bulgaria e adesso c’è la Repubblica Ceca e il teatro di J.K. Tyl di Plzeň dove sono direttore associato.Non era preventivato. Le cose succedono e basta. Non era previsto il ritorno qui, che poi non è un ritorno, è una prima volta in questo teatro. È un ritorno fisico, ma da direttore è la prima volta. Spero possa continuare perché il feeling è veramente bello.È vero. Lavoro da molto tempo nell’ambito della direzione d’orchestra, ho fatto una gavetta molto lunga, con le orchestre piccole, con i miei amici, con i colleghi.Papà è architetto, ma durante la sua gioventù ha avuto un passato da chitarrista molto free, molto rock.Papà.Da subito. Da bambina. Avevo sei o sette anni quando suonavo la batteria. Anzi suonavo le pentole. Poi mia madre esausta mi comprò una batteria piccolina di quelle giocattolo, poi passai alla batteria vera. Poi un giorno mio padre comprò una tastiera ed io passai alla tastiera. Poi dalla tastiera al pianoforte. È stato un crescendo.Adoro moltissimo studiare in generale. Sono una persona molto curiosa, amo approfondire in particolare gli aspetti storici. Capire quello che è successo e capire quello che potrebbe succedere. Leggo molti libri storici, vedo molti documentari. Probabilmente se non avessi scelto la carriera musicale avrei scelto una carriera accademica.Il mio libro preferito in assoluto è Delitto e Castigo. Un libro che non ho mai riletto e che non rileggerò mai, perché è stato sufficiente leggerlo una sola volta. Lo lessi sotto gli esami di maturità e fu una lettura che mi sconvolse e mi cambiò la vita per sempre. Non lo dimenticherò mai, ricordo ogni pagina di quel libro. Cammina con me, quando io parto e devo fare qualche cosa di importante quel libro viene con me.Molto difficile, perché dieci anni fa avrei fatto un nome, oggi ne farei un altro e con la consapevolezza del tempo che passa so che tra dieci anni ne farei un altro.Stravinskij. Lui è la colonna. Per me lui è un grande punto di riferimento attorno a cui ruotano tante dinamiche ed episodi della mia vita.Oggi no. Ma io oggi ho 30 anni. Quando io mi diplomai ne avevo 20 e nessuno guardava verso di me. Ma non me Claudia Patanè, nessuno guardava verso la possibilità che potesse esserci un direttore d’orchestra donna e giovane. Poi fra l’altro l’Italia è un paese molto strano, in cui dovrebbero esserci opportunità a iosa e invece ce ne sono poche. Per una mancanza di educazione del pubblico.Il pubblico non è educato alla musica. Io parlo del mio ambito. Si sacrifica l’arte per opportunità di natura diversa, come l’apparire o le opportunità economiche. Quello che è veramente importante nell’ambito artistico, cioè la capacità, il talento, l’idea, la musicalità nella musica, la manualità nella pittura, viene talvolta messo in secondo piano. Oggi, in questo momento storico, c’è la moda della donna.Sì, le donne vanno di moda. E quindi che le donne siano brave o meno brave non importa. Tante giovani musiciste, tanti giovani direttori d’orchestra che magari non hanno consapevolezza vera di se stessi e di cosa sono capaci di fare, vengono mandate avanti. Ed è un meccanismo a doppio taglio, uno perché bruci il soggetto, perché se una persona non ha consapevolezza di sé e tu la mandi davanti a una fossa di leoni solo perché è giovane e perché è donna e perché in questo momento hai il pubblico che viene a vedere una giovane donna dirigere, la stai rovinando. Il marketing purtroppo è questo.Io ho sempre sostenuto di non essere né donna né uomo quando dirigo. Io quando provo non vedo se quel musicista è un uomo o una donna, a me non interessa. E i musicisti quando capiscono questo non mi vedono più come una donna, né tantomeno come una giovane donna. Quindi se si abbattessero queste barriere di sesso e di età, io credo che si abbatterebbe anche la difficolta che si ha oggi nel capire chi vale e chi no. Perché non tutti sono capaci di scrivere un bel libro, non tutti sono capaci di fare un quadro interessante e non tutti sono capaci di essere musicisti. Quindi c’è bisogno di una scrematura ad alti livelli. Questa scrematura deve partire dal fatto che quando facciamo musica siamo nudi, senza sesso, senza età, senza niente, facilmente riconoscibili. Io quello che ho fatto finora l’ho fatto prendendomi i miei tempi, senza essere mai entrata in uno star system che potesse ledere o danneggiare la consapevolezza che ho di me e del lavoro che faccio.Direttore. Direttrice mi fa sentire diversa.