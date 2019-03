: uno scenario apocalittico da scongiurato a tutti i costi. Sulla scia di questi timori i sindacati chiedono a gran voce che si accelerino le procedure di vendita di Tecnis. Serpeggia apprensione dopo il congelamento delle operazioni di vendita da parte del Mise per un approfondimento, un fatto che determina il prolungamento dell’amministrazione straordinaria con potenziali ricadute, non di poco conto, sulla città e sul futuro di lavoratori, fornitori e subappaltatori.. Nei giorni scorsi le operazioni di vendita sono state stoppate. In prima battuta era saltata la trattativa - condotta dal commissario Ruperto - di vendita a Pessina Costruzioni, azienda che aveva proposto di acquistare in blocco tutte le attività: l’offerta era stata ritirata (i vertici non sarebbero stati convinti, infatti, della presenza delle condizioni per prendere il pieno controllo delle consortili). In seconda battuta, invece, si era arenata anche la possibilità di procedere con l’aggiudicazione provvisoria al secondo offerente: Arechi e D’Agostino (le aziende avevano messo sul piatto un’offerta che non comprendeva il piano ospedaliero, ma considerata economicamente vantaggiosa). Arriva, infatti, lo stop del Mise che avvia un approfondimento sulla gestione che ha portato alla procedura. Congelata la vendita in attesa dell’esito delle verifiche, prosegue così la fase “commissariale” che per i sindacati equivale a un freno agli investimenti. Un’operazione necessaria che, invece, un’impresa florida sarebbe in grado di mettere in campo. In altri termini: il costo della proceduta rischierebbe di appesantirsi.E allora si ipotizzano, con tutte le cautele del caso, scenari non propriamente rassicuranti. Se salta il banco cosa si rischia? Secondo i bene informati di certo non il mancato collaudo del San Marco previsto per fine mese. Ma sicuramente più incerto diventerebbe il completamento dell’intero ospedale. A rischio sarebbe anche l’ultimazione della stazione metro Cibali e il futuro degli impiegati della sede catanese. Le ripercussioni, tra le altre cose, si allargherebbero a macchia d’olio. Per intenderci parliamo dell’indotto, delle aziende subappaltatrici, dei fornitori e dei lavoratori impiegati nei cantieri.Un comparto tutt’altro che florido. Dati alla mano, in provincia si è passati da 20000 a 10000 lavoratori attivi in meno nel giro di dodici anni. E se lo storico non tranquillizza, i dati più freschi non consolano. Rispetto allo scorso anno, si calcola una perdita di circa il 7% nei primi mesi del 2019.. “Abbiamo chiesto al Mise che si accelerino le fasi di vendita di Tecnis perché questa situazione di stallo non fa altro che fare aumentare i debiti che sta producendo l’amministrazione straordinaria”, spiega il sindacalista della Feneal Uil Nino Potenza. “Quindi da un’eventuale vendita futura ci sarebbero meno risorse per pagare i creditori privilegiati, i fornitori e i subappaltatori, dietro questi soggetti citatati ci sono tanti altri lavoratori quindi altrettante famiglie”, spiega. “Non importa chi sarà l’acquirente: la cosa fondamentale è che siano salvaguardati i livelli occupazionali e la sede nel nostro territorio”, aggiunge. Gli fa eco il segretario della Fillea Cgil, Giovanni Pistorio. “Voglio fare un appello alle istituzioni e soprattutto al Ministero: bisogna agire nel più breve tempo possibile, concludendo l’operazione di vendita perché potrebbe saltare il banco”, argomenta. “Noi invece abbiamo l’interesse che nell’immediato i lavori riguardanti le opere pubbliche, che giacciono incompiute sul nostro territorio, possano essere completati”, spiega Pistorio.