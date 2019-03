; con gli studenti sono stati tracciati i confini tra l’attività di prevenzione e l’attività di repressione dei reati, entrambe fondamentali strumenti di garanzia della sicurezza. Inoltre, con il coordinamento del Dirigente del Commissariato di Nesima, gli alunni sono stati coinvolti in un dibattito incentrato su varie tematiche, quali il bullismo, il rispetto della legge inteso come rispetto di se stessi e del bene comune e la sicurezza stradale. Sono state numerose le domande agli uomini in divisa poste dagli studenti, affascinati anche dal particolare percorso di addestramento dei cani antidroga, saggiamente illustrato dai poliziotti dell’Unità cinofila della Questura, presenti all’incontro.