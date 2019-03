dai suoi tre aguzzini. L’appuntamento è fissato questa sera alle ore 19,00 in piazza Europa. L’iniziativa è organizzata da diverse realtà associative locali, enti comunali, redazioni giornalistiche e sigle studentesche per riflettere sulle dinamiche sociali e culturali che hanno mosso un atto tanto brutale e deprecabile secondo il sentire comune.la cultura del rispetto e la dignità della donna”, dichiarano gli organizzatori. “Dopo lo sgomento iniziale, vogliamo dimostrare insieme e in maniera assolutamente trasversale che Catania non è questa”. Sarà la gerbera rossa il simbolo che rappresenterà la riscossa morale di una città ferita e che tuttavia deve ritrovare le coordinate civiche ed educative.della Misericordia di Catania, la redazione di Paesi Etnei Oggi. Aderiscono i comuni di: Catania, Acireale, Acicastello, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Castiglione di Sicilia, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascalucia, Maniace, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Sant'Agata li Battiati, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Palagonia Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana.delle Nuove edizioni Bohemien. Le associazioni: InsiemeperlaVita, Rete D'oro Sportello Antiviolenza sedi di Acireale e Aci Sant'Antonio, Sicilia Risvegli Onlus, CAD SOCIALE Regione Siciliana, CePes Centro di Psicologia per l'Educazione e la Salute, Difesa e Giustizia, l'Etna Espresso Channel, Radio Etna Espresso, Fondazione Carnevale di Acireale, Ragna-tela, Città Felice, Nedart, Zona3, FAB e Nunzio Papotto, Polifunzionale Integra Santa Maria delle Grazie, Insieme per il Cuore, Tamburo di Aci, Acicastello Risorse, L’Ass. Italiana Familiari Vittime della Strada sede di Catania, Centro Antiviolenza per le Donne - Zafferana Etnea, Una Rosa Per Non Dimenticare, Dragonesi Senza Frontiere, Cuore di Donna, Il Centro Antiviolenza Orchidea, Mascalucia Doc., Libera Impresa Aci Catena, Partecipa, Orizzonte Italia, Mediterraneum, Panchina Rossa di Trecastagni, Symmachia di Adrano e Biancavilla Città Futura di Paternò, Cittainsieme, Giovani di Santa Maria La Stella, Io sono Giordana, Lievito Urbano, Donne in azione, We Love Unict, Nike, Arcadia, Crediamoci Catania, CGIL - Catania.