Due in particolare i temi su cui sono stati chiesti chiarimenti: ticket d’ingresso e aree di sosta. Secondo l’onorevole Sammartino, infatti, non sarebbero state seguite le necessarie procedure per l’affidamento dei servizi. Nel caso specifico dei parcheggi, inoltre, il servizio sarebbe stato affidato ad un soggetto, la Fondazione, privo dei necessari requisiti.Intanto ad Acireale il dibattito sul tema resta infuocato. I consiglieri comunali di opposizione hanno chiesto l’intera documentazione contabile della manifestazione per chiarire le esatte voci di uscita ed entrata. Il 9 aprile, data della convocazione di un consiglio comunale straordinario ed urgente, si prevede un dibattito infuocato.