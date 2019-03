Quelle consegnate alla città sono le prime opere di urbanizzazione, completate, di un progetto di riqualificazione fermo dal 2012 tra intoppi burocratici e amministrativi. Presente all’apertura degli spazi urbani il sindaco del capoluogo etneo Salvo Pogliese. “Oggi è stato consegnato alla città un primo step del piano di urbanizzazione di corso Martiri della Libertà – dichiara Pogliese – con arredi urbani e un’area attrezzata con un campetto polifunzionale.Un progetto di urbanizzazione avviato alcuni anni fa, nel 2012, che ha subito diversi stop burocratici e amministrativi. Adesso siamo pronti a partire e bisogna accelerare all’interno di un quadro di legalità fondamentale per questa città”. Un’area con arredo urbano si trova in piazza Grenoble, vicinissima al mercato storico di piazza Carlo Alberto.“Abbiamo fatto nostro un protocollo di legalità rigidissimo insieme alla Prefettura – continua Pogliese – controllando tutti i passaggi burocratici e amministrativi delle gare d’appalto e siamo pronti per il passaggio successivo che sarà quello della costruzione di un parcheggio multipiano da 347 posti e un investimento di circa 15 milioni di euro in piazza della Repubblica”.L’idea di unire il centro della città con la stazione ferroviaria in piazza Giovanni XXIII nasce nel 1913. Soltanto alla fine del 1950 viene costituito l’Istica (Istituto Immobiliare di Catania) e nel 1954 inizia lo sventramento del quartiere di San Berillo. Gli abitanti di San Berillo vengono trasferiti nel “nuovo” quartiere di San Leone, più di 30000 persone. I lavori sarebbero dovuti terminare nel 1969, ma l’approvazione di una legge regionale sulle densità volumetriche blocca di fatto il proseguio della ricostruzione. Si susseguono diversi contenziosi fino alla vendita delle quote di proprietà, avvenuta nel 2016, da Istica al gruppo UniCredit. Il progetto attuale è quello dell’architetto Mario Cucinella che ha di fatto sostituito il progetto iniziale di Masimiliano Fuskas. Il plastico che fa rivivere in miniatura il nuovo corso Martiri della Libertà contempla diverse zone di verde pubblico e piste ciclabili, una zona alberghiera, una commerciale e culturale.“Un percorso futuro edificante per i catanesi e per i moltissimi turisti” ribadisce Salvo Pogliese.