Ieri, personale del Commissariato San Cristoforo, nel quadro dei servizi interforze disposti dal Questore di Catania, ha svolto un’attività di controllo straordinario del quartiere- Hanno preso parte equipaggi della Polizia di Stato, unità cinofile antidroga e operatori della Polizia Scientifica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. I controlli su strada hanno consentito di elevare 7 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e di sequestrare 2 veicoli. Sono stati controllati anche alcuni esercizi, tra cui una Crispelleria che è stata contravvenzionata per violazioni amministrative.capaci di individuare la droga nel controsoffitto di un garage sito in Via Piombai la cui proprietaria, Vita Vinciguerra di anni 61, già pregiudicata, è stata arrestata.