Secondo le accuse il 24 dicembre del 2018 avrebbe rapinato insieme ad un complice il bar tabacchi dell'area di servizio della "IP" di via Galermo, sempre a Misterbianco. Il colpo, messo a segno da due persone con il volto travisato ed armate di coltello, fruttò un bottino superiore ai 22 mila euro. I titolari dell'esercizio commerciale, marito e moglie, furono presi a pugni e calci, secondo quanto accertato, proprio dall'indagato. La donna riportò la frattura di tre costole ed una prognosi di 30 giorni. Dopo aver malmenato i titolari i banditi si impossessarono sia di 1.800 euro contenuti nella cassa del bar sia del denaro incassato dal rifornimento di carburanti, 20.450 euro, che era custodito nella cassaforte. I due banditi si allontanarono poi a bordo di una Citroen 'Xsara' di colore grigio poi risultata rubata il 9 dicembre scorso a Catania. Per le indagini i carabinieri si sono avvalsi delle immagini registrate dalle telecamere della zona orientando le indagini nei confronti dell'indagato. Due giorni dopo, perquisendo l'abitazione di Solimene, che nel frattempo si era reso irreperibile, i carabinieri trovarono e sequestrarono una somma di denaro equivalente a 11.150 euro, la metà del bottino, suddivisa in 223 banconote da 50 euro. Alcune delle banconote sono state riconosciute dal titolare del bar che le aveva segnate con numeri progressivi. I militari sequestrarono anche un paio di scarpe di colore nero identiche per foggia e marca a quelle indossate da uno degli autori della rapina.(ANSA).