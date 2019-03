Erano circa le 3, quando il giovane insieme alla sua ragazza stava percorrendo via Perrotta e si è visto avvicinare da due individui armati di fendente che volevano derubarli del cellulare. I due avrebbero consumato un drink in un locale della movida con il turista, prima dell'arrivo della donna. I balordi sono riusciti ad impossessarsi del telefonino della fidanzata, ma quando hanno cercato di prendere quello del 28enne, quest'ultimo ha opposto resistenza ed è stato colpito a un polmone. I due poi si sono dati alla fuga tra le vie del centro.I due aggressori erano di carnagione chiara ma erano chiaramente stranieri perché non parlavano in italiano. Questo è un dato che permette agli investigatori di poter ridurre il raggio di azione della caccia ai due malviventi. Intanto ieri pomeriggio, all'Ospedale Garibaldi dove è ricoverato in prognosi riservata il 28enne, i poliziotti sono riusciti anche a parlare con la vittima. Dai suoi racconti potrebbero emergere elementi di supporto alla individuazione dei rapinatori. Intanto è stata eseguita, come sempre in questi casi, una mappatura nella zona del ferimento di possibili telecamere da cui estrapolare filmati utili alle indagini.