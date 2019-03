CATANIA - Nel 2018 la compagnia aerea Volotea ha trasportato a Catania più di 757.000 passeggeri, con un incremento del 15% rispetto al 2017. La compagnia decolla da Catania verso otto destinazioni, cinque delle quali operate in esclusiva. Durante il 2018 nello scalo etneo Volotea ha operato oltre 5.770 voli, registrando un load factor del 96%. "Dopo questi sette anni di attività a Catania - ha affermato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - siamo molto orgogliosi della crescita di Volotea. Siamo passati da una sola rotta nel 2012 alle 8 rotte del 2019 consolidando anno dopo anno la nostra presenza nello scalo etneo. "Volotea - ha detto dal canto suo l'ad di Sac Nico Torrisi - rappresenta per l'aeroporto di Catania un partner strategico che consente di collegare la città etnea con importanti realtà nazionali e internazionali. In particolare, l'attivazione della tratta su Pescara ha consentito di connettere due regioni rimaste in passato distanti e, in generale, di poter raggiungere comodamente dalla Sicilia le zone dell'Italia centrale". (ANSA).