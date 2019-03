L'autista ha perso il controllo del camion - per cause ancora da accertare - che è finito al di là del guardrail adagiato su un fianco. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere da vigili del fuoco che sono arrivati dal distaccamento Nord di Catania e da Acireale. Diverse le squadre e i mezzi dei pompieri intervenuti, tra cui anche un'autogru e un carro gru necessari per le operazioni anche di rimozione del mezzo pesante. Sul posto anche le ambulanze del 118 e una pattuglia della polizia stradale. Ancora non sono state rese note le generalità della vittima.In aggiornamento.