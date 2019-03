Il giovane è stato colpito con un fendente a un polmone da due stranieri durante un tentativo di rapina. La vittima è ricoverata con la prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi centro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la squadra mobile della Questura. Sulla sicurezza a Catania, e in particolare nelle zone centro e della 'Movida', è in corso a Palazzo Minoriti un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Claudio Sammartino. (ANSA).