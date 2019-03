“Il nostro compito - dice il segretario provinciale Gaetano Benincasa - è quello di fare da anello di congiunzione tra i nostri iscritti e l’amministrazione comunale. In un clima di continuo dialogo, senza scontri ma pensando al bene della città. Proprio nei giorni scorsi abbiamo assistito ad alcuni botta e risposta che hanno coinvolto i sindacati: il momento storico che sta vivendo Catania non ha certo bisogno di urla: servono idee, progetti, incontri capaci di invertire la rotta della città”.che nel contempo ha dato la propria disponibilità, così come fatto dalla seconda municipalità, nell’offrire una stanza per aprire uno sportello della confederazione al fine di fornire consigli utili a chiunque ne faccia richiesta. “L’incontro di oggi ha fornito parecchi spunti, alcuni dei quali si concretizzeranno a partire dalle prossime settimane attraverso l’istituzione di uno sportello, all’interno degli uffici di via Zurria della Prima Municipalità, aperto al pubblico una volta a settimana al fine di garantire assistenza sindacale, contrattuale e molti altri servizi offerti da CIFA in forma totalmente gratuita. La speranza è che questa collaborazione possa prendere piede allargando sempre più i nostri orizzonti, attraverso possibili iniziative formative da poter proporre ai nostri cittadini”., sopra le parti ma incisivi quando si tratta di idee e proposte per il bene della città e delle piccole e medie imprese: per questo ci impegniamo a farci promotori di un altro obiettivo, ossia l’accelerazione degli iter burocratici per tutti coloro che decidono di investire a Catania. Un giovane imprenditore non deve farsi scoraggiare anzi deve essere stimolato nell’investire in questa terra. Da questo punto di vista un ottimo lavoro lo sta compiendo l’assessore al commercio Ludovico Balsamo, nostro importante interlocutore durante i nostri incontri, ma saremo sempre un pungolo per aiutare i nostri imprenditori”.