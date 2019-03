ieri, al centro di un'inchiesta di LiveSicilia (LEGGI) . Il sindaco Giuseppe Mistretta – contattato dal nostro giornale – aveva assicurato che sarebbe intervenuto per verificare le procedure predisposte dagli uffici competenti. Così è stato e la delibera di annullamento riguarda sia la selezione dei “soggetti collaboratori in qualità di partner del Comune di Mineo, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo europeo asilo migrazione (FAMI)”, sia la selezione per i servizi “rivolti ai cittadini di paesi terzi portatori di disagio mentale”.Il valore totale dei bandi era di 200mila euro, importi rinnovabili per gli anni successivi.diretto da Roberto Zafarana che, durante l'intervista telefonica, aveva mostrato di essere sorpreso per ciò che stava emergendo.I bandi in questione erano stati finanziati con i soldi del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami), e contenevano due capitolati, da 100mila euro ciascuno, che riguardavano il “supporto socio assistenziale” e il “disagio mentale”.dei due bandi diversi è stata fatta “copia e incolla”, “forse per errore”. Questo rischiava di favorire una determinata impresa, che anche in altri Comuni si è aggiudicata numerosi bandi, dei quali ci stiamo occupando.punti alle esperienze pregresse, non nel settore Fami, oggetto del bando, ma in quello degli Sprar, unico ambito in cui l'impresa, segnalata a LiveSicilia come possibile vincitrice, aveva esclusiva esperienza.Per stabilire chi dovesse vincere il bando Fami, venivano assegnati fino a 10 punti al numero di progetti Sprar gestiti nell'ultimo triennio, e l'impresa segnalata casualmente ne aveva gestiti una decina“almeno triennale...nella presa in carico di immigrati con disagio mentale”, ma questo non avveniva solo nel bando specifico sul disagio mentale, ma anche in quello socio assistenziale. Stranamente l'impresa che rischiava di vincere aveva gestito un progetto di disagio mentale proprio in uno dei Comuni del Calatino. E qui il dirigente Zafarana ammetteva che “c'è stato un errore di trascrizione”, cioè di copiatura dall'altro bando.“Devo rileggere – diceva Zafarana a LiveSicilia – di nuovo il punto sui requisiti Fami”. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il 27 marzo alle 10, ma adesso tutto è stato revocato.