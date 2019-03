Lo scrive sulla propria pagina Facebook l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, pubblicando un'immagine del decreto di accreditamento per le attività sanitarie dell'ospedale San Marco di Catania, emanato dall'assessorato. E' l'atto che autorizza le attività sanitarie, avviando così il percorso di trasferimento dei reparti provenienti dagli ospedali Santo Bambino, Vittorio Emanuele e Santa Marta che via via confluiranno nella struttura realizzata a Librino, seguendo un preciso cronoprogramma stilato dall'azienda Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania. (ANSA).