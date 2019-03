Lo spaccio di stupefacenti rappresenta infatti da sempre uno dei sistemi con cui accumulare ingenti guadagni da investire poi in altre ed ancora più insidiose attività criminali. Per questo crediamo sia importante dare merito alla polizia entra ed alla Procura della Repubblica che ha guidato ed accolto i riscontri investigativi per infliggere un durissimo colpo ai mercanti di morte”. Così il portavoce dell’associazione nazionale funzionari di polizia, Girolamo Lacquaniti, ha commentato l’esecuzione di 24 custodie cautelari in provincia di Catania.(fonte foto: quotidiano.net)