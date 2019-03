Ne fanno parte i consiglieri Giovanni Petralia, Capogruppo, Agatino Giusti, Vice Capogruppo e Salvo Di Salvo, ex assessore di Enzo Bianco, oltre ai consiglieri di quartiere Angelo Marchese, alla prima municipalità, Giacomo Nania, alla seconda, Salvatore Rapisarda Manuela Mammana, Gionathan Grasso alla terza, Gianluca Guarrera alla quinta.un nuovo gruppo civico #insiemesipuó per dare voce ai tantissimi cittadini catanesi sempre più lontani dal confronto delle Istituzioni locali - affermano i consiglieri comunali. Porteremo avanti, insieme, le istanze che riguardano la città vorremmo riportare al centro del dibattito le questioni che riguardano le politiche sociali, del lavoro, del territorio e del decentramento".dunque animare un dibattito che, tranne rare eccezioni, sembra sopito, spento. "È un gruppo civico di ispirazione centrista - sottolinea Giovanni Petralia. Non siamo di opposizione né di maggioranza, ma ci comporteremo in aula secondo quello che pensiamo sia meglio per la città. Desideriamo dar voce al cittadino catanese comune, il quale a causa della crisi finanziaria del nostro tempo ha perso di vista il contatto diretto ed il dialogo con le istituzioni"."È una nuova esperienza - dichiara Agatino Giusti - che voglio vivere con lo stesso entusiasmo che quotidianamente mi vede impegnato da Presidente della Commissione Commercio e Partecipate".politica in Consiglio. "Ho ritrovato la giusta motivazione - afferma - per continuare insieme il nostro impegno politico in città. Con Petralia, Giusti e i consiglieri di Municipalità ci siamo subito insieme ritrovati per rappresentare in Consiglio una nuova formazione Politica d'ispirazione civica. Ls nostra formazione rimane legata alle nostre radici culturali moderate, cattoliche e liberali - precisa: ci collocheremmo in Consiglio al centro del dibattito senza fare da stampella a nessuno, ma con la maturità di saper valutare volta per volta le istanze che saranno sottoposte al consenso del senato cittadino".