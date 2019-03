Lo ha affermato il procuratore Carmelo Zuccaro conversando con i giornalisti a conclusione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico convocato dal prefetto Claudio Sammartino. Nella zona del centro di Catania, quella della movida notturna, sono stati registrati diversi episodi di violenza, compresi l'adescamento della 19enne statunitense vittima di uno stupro di gruppo da parte di tre giovani etnei e, la notte scorsa, l'accoltellamento di un 21enne polacco per rapina da parte di due cittadini stranieri. "Le ricette da adottare a mio avviso sono due - ha sottolineato il procuratore di Catania - fare rete, sinergia con tutti i soggetti coinvolti che vivono questa fase e l'impiego per una maggiore presenza dell'esercito a supporto per presidiare meglio il territorio. E poi i Daspo devono essere attivati a persone che si rendono autori di fatti gravi perché devono essere allontanate". (ANSA).