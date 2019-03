Teatroimpulso: ritorna l’improvvisazione teatrale

Lo spettacolo “Who Where What” andrà in scena al teatro Teatroimpulso in via Giovanni Gentile, 29 a Catania, dal 28 al 31 marzo, il giovedì alle ore 20:30, il venerdì e sabato alle 21:00 e la domenica alle 19:00.del web. Il parallelismo tra World Wide Web e il Who Where What dell’improvvisazione è immediato e calzante. Per le storie prenderemo spunto da varie applicazioni e siti internet. Cercheremo di creare una ragnatela di connessioni, che condurranno a un risultato imprevisto. Per attivare la nostra creatività bisogna ignorare le paure che ci inducono a intraprendere solo strade già percorse, non ascoltare la vocina dentro di noi che ci controlla e ci valuta impedendoci di vivere nel qui e ora. Il gioco è l’ideale terreno per far attecchire il seme della creatività, le persone serie non hanno mai inventato niente.e la mente di gruppo per creare un nuovo organismo capace di generare storie che nessuno dei singoli conosce prima. Le idee per scrivere qualcosa non mi vengono quando sono costretto e temo di non essere intelligente. La creatività è timida e superba, non possiamo né spaventarla né obbligarla. L’improvvisazione: realtà reale.”Sul palco ci saranno: Martino Aiello, Irene Alì, Claudia Cascio, Gaetano Centamore, Santo Consolo, Diego D'Arrigo, Laura Longhitano, Giuliana Mannino e Irene Oliveri, tutti attori formati dalla scuola di recitazione di Teatroimpulso.. Il costo del biglietto è di € 10,00 per l’intero e di € 8,00 per il ridotto riservato ai soci, agli under 25 e over 65 anni. La stagione si concluderà a maggio con la commedia di Aldo Nicolaj: “La prova generale”. Per informazioni visitare il sito www.teatroimpulso.it o telefonare al 349.4002700. È consigliata la prenotazione.