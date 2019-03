Le macchinette sono installate e controllate dalla ditta. Loro curano la manutenzione. Anche con la precedente amministrazione si faceva così. Con la differenza che noi la scorsa stagione abbiamo incassato 120mila euro e 2 anni fa 110mila, mentre l'amministrazione precedente circa 70mila. Abbiamo aumentato notevolmente gli incassi”.

Questa sera il primo cittadino chiarirà l'intera vicenda nel civico consesso. “I consiglieri comunali d'opposizione non hanno fatto alcuna indagine ispettiva – conclude il primo cittadino – Si sono solo limitati a chiedere a fine gennaio i conteggi della ditta agli uffici. Non hanno chiesto atti degli anni precedenti. Stasera in consiglio porteremo tutta la documentazione”.

per stasera, per chiarire la sorte di circa 28mila euro, provento del servizio di sosta a pagamento sul lungomare di Marina di Cottone. Secondo i consiglieri, infatti, la ditta che ha in gestione il servizio non avrebbe versato, come dovuto, una parte degli incassi. “Non c'è nessun ammanco – spiega il primo cittadino - Questa azienda nel 2017 ha svolto il servizio e ci ha presentato la relativa fattura. Dovevamo dare loro una certa somma che non abbiamo potuto corrispondere in quanto non avevamo la disponibilità finanziaria. Lo scorso novembre li abbiamo invitati a versare questi 28mila euro, relativi agli incassi del 2018. Loro – prosegue Nucifora - ci hanno risposto con un'ulteriore nota in cui ci chiedevano di compensare quella cifra con i crediti da loro vantati. La differenza tra quello che noi dobbiamo loro e quello che loro devono a noi è pari a circa 5800 euro. Questa è la somma che devono versare al Comune. Gli uffici stanno verificando se c'è la possibilità di fare questa compensazione. E comunque se non verseranno quanto dovuto li denunceremo”.