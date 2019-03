in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso. Si tratta di Aziz Diop Abdoul (classe 1977) e Abdoulaye Thiam (classe 1982), entrambi di nazionalità senegalese. Nello specifico, intorno all’01:30, due appartenenti alle Forze dell’Ordine (uno appartenente alla Polizia di Stato e l’altro all’arma dei Carabinieri), liberi dal servizio,, mentre transitavano in via Martinez, hanno notato un soggetto di sesso maschile di nazionalità straniera in evidente stato di agitazione e con il volto arrossato.indicava due extracomunitari che si stavano dando alla fuga. Immediatamente, i due agenti si sono posti all’inseguimento dei due presunti malfattori, i quali, giunti in via Coppola si sono separati, imboccando direzioni opposte.. Gli agenti riuscivano a bloccare uno dei due stranieri, Thiam, il quale a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un telefono cellulare “IPhone X”, occultato nella tasca posteriore destra del pantalone.personale dipendente delle Volanti ma, nel frattempo, dalla locale Sala Operativa è stata diramata nota radio inerente un soggetto extracomunitario armato di bastone, intento ad aggredire un giovane a bordo di un motociclo.riuscendo a individuare il secondo uomo bloccandolo con non poche difficoltà. L'uomo, durante la perquisizione personale, ha opposto resistenza, al punto da procurare ad uno dei poliziotti lesioni giudicate guaribili in 5 giorni; è stato, pertanto, arrestato per rapina aggravata in concorso unitamente al THIAM e per resistenza a P.U. Dei fatti suesposti veniva informato il P.M. di turno, il quale disponeva che gli arrestati venissero associati presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P.