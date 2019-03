La modalità che più è piaciuta tra quelle proposte in un dettagliato memorandum stilato dall’Ad Nico Torrisi è stata quella del “Trade sale con cessione mediante procedura di gara pubblica”. L’altra alternativa, che ha però ricevuto un pollice verso, è quella della quotazione in borsa “che prevede il collocamento di oltre il 30% del capitale”. Di ogni scenario il documento preparato dal cda ha messo nero su bianco punti di forza e debolezza. La quotazione in borsa “consente agli azionisti locali di mantenere, almeno a breve, il controllo della società. Per contro vi è il rischio di concentrazione del collocamento su pochi investitori di natura speculativa che mirano a rivendere nel breve periodo”.che “prevede, invece, la cessione a terzi di una quota di maggioranza e di minoranza qualificata ad un soggetto privato da selezionare quale partner strategico degli azionisti pubblici locali, a cui affidare la gestione e lo sviluppo del gruppo Sac”. Che cosa prevede la procedura di gara? Tre punti sono essenziali: “i requisiti di ammissione dei potenziali investitori, le regole di governance, le regole di exit, che usualmente prevedono un periodo di lock up (divieto di vendita) di 3-5 anni“ Due sono gli scenari messi in campo per l’opzione Sale Trade: quella della cessione di un pacchetto di minoranza che “assegnerà all’acquirente il ruolo di socio industriale di riferimento a cui sarebbe affidata la gestione e lo sviluppo di Sac”, e l’altra è quella di cedere la maggioranza delle quote (soluzione auspicata dal cda). E questa d’altronde la procedura che potrebbe agguantare il “maggiore interesse degli investitori”. E inoltre permetterà - come mostrano le recenti privatizzazioni degli aeroporti di Nizza, Lione - di massimizzare il prezzo di vendita. C’è da dire che gli attuali soci (e quindi Camera di Commercio del Sud Est, Città Metropolitana di Catania, Libero Consorzio di Siracusa, Irsap, e Comune di Catania) perderebbero il controllo della Società di Gestione. Ma il cda, nel piano top secret stilato, cerca di far guardare il bicchiere mezzo pieno prospettando il mantenimento di specifici diritti: “il contratto di compravendita potrebbe prevedere un meccanismo di verifica e/o coordinamento circa il perseguimento delle linee guida del piano industriale”. E inoltre “i parametri di selezione del partner privato dovrebbero consentire di individuare i soggetti maggiormente idonei a proseguire la creazione di valore del gruppo Sac”. E questo porterebbe “impatti positivi anche per il territorio”.Primo fra tutti la partecipazione pubblica non deve mai essere inferiore al 20%. È sancito inoltre un diritto di prelazione in caso di cessione ai soci pubblici. Sulla vendita a privati, lo Statuto stabilisce che i soci pubblici hanno il diritto di vendere quote non inferiori al 30% mediante gara pubblica (che deve essere preventivamente approvata dal Ministro) e ci deve essere un impegno di ‘lock up’ di 5 anni. E scaduti i termini, la cessione a terzi, deve comunque avere il gradimento dell’assemblea.Nel memorandum illustrato ieri ai soci è ampiamente argomentato l’appeal che ha l’aeroporto di Catania per i potenziali investitori. Partiamo da un dato oggettivo: la Sicilia è un’isola con una carenza infrastrutturale che è sotto gli occhi di tutti. E lo scalo Fontanarossa rappresenta l’unico canale, valido, di collegamento. E inoltre questo è un momento di mercato particolarmente positivo, “come dimostra l’elevato interesse di investitori nazionali e interazioni all’acquisto, in genere, di società aeroportuali e, in particolare, l’aeroporto di Catania, tenuto conto delle sue concrete prospettive di crescita". La privatizzazione “rappresenterebbe un’opportunità per i soci pubblici di valorizzare e monetizzare l’investimento in Sac, per far fronte a eventuali fabbisogni finanziari, e un’opportunità per la società di raccogliere risorse per coprire il proprio piano di investimenti”. E si punta anche a “previsioni di sviluppo e riequilibrio dell’aeroporto di Comiso, gestito dalla Soaco (oggi come noto in forte perdita, evidenzia il Cda Sac)”.Nel memorandum sono evidenziati gli elementi che potrebbero essere inseriti nella procedura di gara e nel bando pubblico, che comunque dovranno essere vagliati e valutati con gli advisors della società. Andiamo al nocciolo, i potenziali partecipanti alla gara dovrebbero avere i seguenti requisiti: “investitore con sede nell’Unione Europea, gestore aeroportuale o azionista di maggioranza (o di minoranza qualificata) di altri gestori di aeroporti sempre Ue, e inoltre parametri di solidità patrimoniale/finanziaria". La selezione potrà essere effettuata “non soltanto sulla base del prezzo, ma anche sulla base della qualità del piano industriale”. Inoltre sarà stabilito il divieto - come già prevede lo Statuto - di vendere le azioni per almeno 5 anni. Per la governance il piano stabilisce un accordo che prevede "la nomina dell’Amministratore Delegato a favore del socio privato, nomina del Presidente a favore dei soci pubblici, materie riservate al Cda che non possono essere delegate all’Amministratore Delegato, Diritti di informativa a favore dei soci”."la fase preparatoria, dal primo al quarto mese, la strategia di marketing, dal quinto all’ottavo mese, ricezione e selezione delle offerte non vincolanti, il nono e il decimo mese, la selezione dei concorrenti ammessi fino al closing dell’affare, tra l’undicesimo e il dodicesimo mese". Insomma da quando l’assemblea dei soci premerà il tasto play sulla privatizzazione dovrà trascorrere almeno un anno.