“Ti infilo il coltello in pancia…ti metto le bombe…ti rovinerò la vita”. Per il 25enne S.S. (queste le iniziali del nome) la Procura della Repubblica di Catania ha stato chiesto il giudizio immediato su istanza presentata dal pm. La vittima 21enne avrebbe subito appostamenti sotto casa e continue minacce. Una situazione vessatoria fatta, come detto, anche di ripetuti messaggi al telefonino carichi di minacce e odio che hanno reso impossibile la vita della 21enne. Gli inquirenti hanno verificato le prove fornite dalla ragazza ed alla fine è giunto il giudizio immediato a carico del 25 enne che dovrà comparire dinanzi ai giudici il del Tribunale di Catania il prossimo 7 maggio.Non si è perso tempo e questo è fondamentale in una storia atroce come questa. La vittima di solito si sente abbandonata: ed invece, in questo caso, la Procura ha agito in tempi rapidi verificando le accuse e lanciando un segnale certamente positivo”.