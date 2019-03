I requisiti dei nuovi bandi del settore immigrazione sembrano coincidere con alcune caratteristiche di un determinato gruppo. A predisporre i bandi è stato il dirigente Roberto Zafarana del Comune di Mineo.I bandi in questione sono finanziati con i soldi del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami), contengono due capitolati, da 100mila euro ciascuno, che riguardano il “supporto socio assistenziale” e il “disagio mentale”.Punto primo, come riconosce il dirigente Zafarana, rispondendo alle nostre domande, la scheda di valutazione dei due bandi diversi è stata fatta “copia e incolla”, “forse per errore”.Andiamo a vedere in cosa potrebbe essere favorita una determinata impresa.vengono attribuiti fino a 8 punti alle esperienze pregresse, non nel settore Fami, oggetto del bando, ma in quello degli Sprar, unico ambito in cui l'impresa, segnalata a LiveSicilia come possibile vincitrice, ha esclusiva esperienza., e l'impresa segnalata casualmente ne avrebbe gestiti circa dieci.Si assegnano fino a 15 punti se nell'equipe dell'impresa partecipante siano presenti figure che hanno maturato esperienza “almeno triennale...nella presa in carico di immigrati con disagio mentale”, ma questo non avviene solo nel bando specifico sul disagio mentale, ma anche in quello socio assistenziale. Stranamente l'impresa che potrebbe vincere gestirebbe un progetto di disagio mentale proprio in uno dei Comuni del Calatino. E qui il dirigente Zafarana ammette che “c'è stato un errore di trascrizione”, cioè di copiatura dall'altro bando.Ma il dirigente responsabile del bando non ricorderebbe cosa contiene il bando. “Devo rileggere – dice Zafarana a LiveSicilia – di nuovo il punto sui requisiti Fami”. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il 27 marzo alle 10, ma Zafarana annuncia: “Il punto 2 è uguale nei due bandi, è stato annullato, ho riaperto i termini concedendo altri 5 giorni”. A questo punto, tutto può accadere.