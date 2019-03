pure filmato l'assurdo atto. Continua a far discutere lo stupro di gruppo dello scorso 15 marzo, accaduto a Catania. Sulla questione interviene il comitato Centro storico che scrive una lettera aperta al sindaco, firmata dalla presidente, Daniela Catalano. sottolineando come l'escalation di violenza che interessa la città sia sotto gli occhi di tanti che, da tempo, denunciano il degrado delle zone centrali.americana,ospite della nostra città, che a 19 anni ha subito violenza da parte di coetanei catanesi - si legge nella lettera. Da anni cerchiamo di difendere la convivenza civile e denunciamo i gravi rischi quotidiani per chi frequenta o vive nel centro storico. Nelle ore serali e notturne, soprattutto nel fine settimana, per le vie attorno al Teatro Massimo si aggirano bande di giovani a piedi, in motorino, in auto, senza nessun rispetto degli altri e delle regole. Consumano alcolici a tutte le età, urlano, bloccano la viabilità fini a tarda notte e allontanano chi vuole frequentare la zona in sicurezza. L’impressione di noi residenti - si legge ancora - è di una zona dove, dopo la mezzanotte, si respira un’aria di follia fuori controllo accompagnata da musica da discoteca su strada emessa da alcuni locali. Abbiamo già incontrato il Sindaco sul tema dell’ordine pubblico e della legalità in centro storico, abbiamo dato la nostra disponibilità a contribuire per la riqualificazione dell’area, ma è necessario ed urgente - conclude - che l’amministrazione dia segnali chiari di cambiamento".